Auto überschlägt sich: Eine Verletzte bei Unfall in Stettfurt TG

Keystone-SDA

Eine 32-jährige Autofahrerin hat sich am Samstagabend bei einem Selbstunfall in Stettfurt leicht verletzt. Ihr Auto kam von der Strasse ab und überschlug sich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte, verlor die Lenkerin wohl bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17.45 Uhr. Die Lenkerin fuhr auf der Badistrasse von Matzingen her in Richtung Stettfurt.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Spital.

Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizei auf mehrere tausend Franken.