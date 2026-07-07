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Auto überschlägt sich auf A1 bei Oensingen SO

Keystone-SDA

Auf der A1 bei Oensingen SO sind am Montagabend zwei Autos seitlich kollidiert. Dadurch überschlug sich eines der Autos und landete schliesslich auf dem Dach. Es hat keine Verletzten gegeben. Wegen des Unfalls wurde die Autobahn in Richtung Bern während rund zehn Minuten gesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bern, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Der Rettungsdienst brachte eine der beiden Fahrzeuglenkerinnen zur Kontrolle in ein Spital.

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