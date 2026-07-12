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Auto überschlägt sich bei Kollision in Würenlingen AG

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall auf der Döttingerstrasse in Würenlingen AG hat sich am Samstagabend ein Auto überschlagen. Rettungskräfte brachten fünf Personen zur Kontrolle in ein Spital, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr von Untersiggenthal in Richtung Würenlingen. Dabei geriet sie plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte in das Auto eines 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich dieses Fahrzeug, wie die Polizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Bei der Kollision riss es vom Auto der Unfallverursacherin das komplette linke Vorderrad samt Aufhängung ab. Dieses Rad schleuderte in den Gegenverkehr und traf den Wagen eines 79-jährigen Lenkers, wie es weiter hiess.

An den Fahrzeugen entstand teils hoher Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt die genaue Unfallursache.

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