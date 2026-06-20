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Auto überschlägt sich bei Schupfart AG und landet auf dem Dach

Keystone-SDA

Das Auto eines 23-jährigen Mannes hat sich am Freitagnachmittag bei Schupfart überschlagen und ist in einem Feld auf dem Dach gelandet. Der Fahrer konnte sich gemäss der Polizei selbständig aus dem Auto befreien. Seinen Führerausweis auf Probe ist er los.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In einer Rechtskurve fuhr der 23-Jährige mit seinem Auto geradeaus weiter, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Das Auto überquerte die Gegenfahrbahn und geriet in ein Feld, wo es sich überschlug. Der Mann verletzte sich leicht.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer wegen Müdigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Auto dürfte einen Totalschaden haben.

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