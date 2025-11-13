Auto überschlägt sich bei Sils im Engadin und gerät in den Inn

Keystone-SDA

Nach einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen am Donnerstag ist das Auto eines 25-Jährigen bei Sils im Engadin in den Inn geraten. Zuvor hatte sich der Pick-Up gemäss der Polizei überschlagen und ist auf den Rädern im Fluss zum Stillstand gekommen. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 25-Jährige fuhr bei Sela auf einer geraden Strecke, als sein Fahrzeug gegen die Fahrbahnmitte geriet und mit einem Lastwagen kollidierte. Dies schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung. Durch den Aufprall kam der Pick-Up ins Schleudern und stürzte eine Böschung hinunter.

«Vorne links hat es das Rad des Autos abgerissen», sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Fahrer sei nass geworden, habe sich aber nicht verletzt. Er konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr errichtete zwei Ölsperren im Fluss. Ein Abschleppunternehmen barg das total beschädigte Fahrzeug, hiess es im Communiqué weiter.