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Auto überschlägt sich in Gunzwil LU: Fahrer leicht verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der Kantonsstrasse in Gunzwil LU, Gemeinde Beromünster, von der Strasse abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und der Mann wurde leicht verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Lenker war um 7.50 Uhr in Richtung Sursee unterwegs, als er in einer Kurve in die Wiese geriet, wie die Luzerner Polizei am Nachmittag mitteilte. Dabei kollidierte das Auto mit einer Kurvenblende, rutschte über eine Böschung und überschlug sich mehrfach. Schliesslich kam es auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Spital. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 50’000 Franken. Auch die örtliche Feuerwehr stand im Einsatz.

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