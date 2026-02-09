Auto überschlägt sich in Meisterschwanden AG – Fahrerin verletzt

Keystone-SDA

Eine Autofahrerin hat sich am Sonntag mit ihrem Fahrzeug bei einem Selbstunfall in Meisterschwanden mittelschwer verletzt. Ihr Auto überschlug sich aus noch nicht bekannten Gründen mehrmals, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die 57-Jährige verunfallte am Sonntagmorgen kurz vor 04.30 Uhr. Sie geriet mit ihrem Auto neben die Fahrbahn. Sie legte auf der Wiese eine Strecke von 200 Metern zurück, bis das Auto nach mehreren Überschlägen zum Stillstand kam, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Sanität brachte die Autofahrerin ins Spital. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei nahm der Lenkerin den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab, wie es weiter heisst.