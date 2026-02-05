The Swiss voice in the world since 1935
Auto überschlägt sich in Roggliswil LU mehrfach

Keystone-SDA

In Roggliswil ist es am Mittwochabend zu einem Selbstunfall gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer verletzte sich dabei schwer.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall passierte laut Angaben der Luzerner Polizei am Mittwoch gegen 22.45 Uhr auf der Pfaffnauerstrasse. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam von der Strasse ab, prallte gegen eine Betonmauer und eine Böschung und überschlug sich mehrfach.

Dabei zog sich der Lenker erhebliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie es weiter hiess. Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 40’000 Franken.

