Auto überschlägt sich in Schwellbrunn AR – Fahrer bleibt unverletzt

Keystone-SDA

In Schwellbrunn, Appenzell Ausserrhoden, hat sich am Samstagabend ein Auto überschlagen und ist anschliessend in einem Bach gelandet. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Gegensatz dazu erlitt das Auto Totalschaden.

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(Keystone-SDA) Nach Darstellung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden fuhr um 20.45 Uhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto von der Liegenschaft untere Mühle in Richtung Schwellbrunn. Am Ende einer leichten Linkskurve kam er auf der schneebedeckten Strasse über den rechten Fahrbahnrand. Danach prallte er in einen Strassenleitpfosten und geriet ins abfallende Wiesbord.

Dabei überschlug sich das Auto seitlich und kam auf den Rädern im Wissbach zum Stillstand.