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Auto überschlägt sich in Zimmerwald

Ein Auto ist am Montagmorgen in Zimmerwald vom Kurs abgekommen. Es überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im Garten einer Liegenschaft zum Stillstand. Die Fahrerin wurde verletzt ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 09.50 Uhr, als die Autolenkerin von Niedermuhlern herkommend Richtung Bern unterwegs war. Aus noch ungeklärten Gründen kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Grenzstein, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Untere Längenbergstrasse musste für die Unfallarbeiten rund drei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

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