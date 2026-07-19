Auto brennt auf Autobahn A1 bei Rheineck SG vollständig aus

Keystone-SDA

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Auf der Autobahn A1 zwischen Rheineck SG und der Verzweigung Meggenhus ist am Sonntagmittag ein Auto vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 11.20 Uhr habe die Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen Meldungen erhalten, dass ein Auto auf dem Pannenstreifen der Autobahn A1, zwischen Rheineck und der Verzweigung Meggenhus, brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Feuer schon vom Motorbereich auf den Fahrzeuginnenraum übergegriffen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen weiter mit.

Der 50-jährige Lenker habe das Auto zuvor auf dem Pannenstreifen anhalten und es unverletzt verlassen können. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Auto entstand Totalschaden.