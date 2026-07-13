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Auto brennt auf dem Balmberg-Pass SO vollständig aus

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Sonntag auf der Balmberg-Passstrasse völlig ausgebrannt. Dabei wurde niemand verletzt. Die Insassen konnten das Auto rechtzeitig verlassen. Als Brandursache steht ein technischer Defekt im Vordergrund, wie die Solothurner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass auf Höhe «Mittlerer Balmberg» ein Fahrzeug in Brand geraten sei. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Günsberg SO leitete sofort Löscharbeiten ein, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Auto vollständig ausbrannte, wie es im Communiqué heisst.

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