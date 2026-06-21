The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auto brennt vor Spital in Villars-sur-Glâne FR vollständig aus

Keystone-SDA

Auf dem Parkplatz des Kantonsspitals in Villars-sur-Glâne FR ist am Sonntagnachmittag ein Auto vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Einsatz- und Alarmzentrale wurde gegen 16.30 Uhr über das brennende Fahrzeug informiert. Zehn aufgebotene Feuerwehrleute rückten daraufhin zum Einsatzort aus, um den Brand einzudämmen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte.

Das Auto wurde durch die Flammen vollständig zerstört, andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar und ist Gegenstand von Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft