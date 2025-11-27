Auto eines 25-Jährigen überschlägt sich bei Rorschacherberg SG

Keystone-SDA

Das Auto eines 25-Jährigen hat sich am Mittwoch auf der Autobahn A1 bei Rorschacherberg überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Der Fahrer wurde gemäss der Polizei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.

(Keystone-SDA) Der 25-Jährige verlor auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf.

Daraufhin überschlug sich das Auto und landete auf dem Pannenstreifen auf dem Dach, hiess es im Communiqué weiter.