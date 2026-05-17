Auto erfasst 86-jährige Fussgängerin in Wohlen AG

Eine 86-jährige Fussgängerin ist am Samstag in Wohlen AG auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Frau wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

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(Keystone-SDA) Der 26-jährige Autofahrer bog kurz nach 17.30 Uhr mit seinem Fahrzeug aus einem Kreisverkehrsplatz in die Kapellstrasse ein, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Auf dem Fussgängerstreifen kam es zur Kollision, wobei der Lenker und seine Mitfahrenden unverletzt blieben.

Dem Autofahrer wurde laut der Mitteilung der Führerausweis vorläufig abgenommen. Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.