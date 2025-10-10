Auto erfasst in Herisau 73-jährigen Fussgänger

Keystone-SDA

Ein 73-jähriger Fussgänger hat sich bei einem Verkehrsunfall in Herisau schwer verletzt. Er wurde beim Überqueren der Strasse vom Auto eines 65-jährigen Lenkers erfasst.

(Keystone-SDA) Der Autofahrer habe zu spät realisiert, dass der 73-Jährige über die Strasse geht, schrieb die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung. Sie konnte auf Anfrage keine Angaben darüber machen, ob sich der Mann auf einem Fussgängerstreifen befand.

Der verletzte Fussgänger wurde ins Spital überführt. Am Fahrzeug entstand Schaden in der Höhe von wenigen Tausend Franken.