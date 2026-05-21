Auto fährt auf der A4 in Seewen in ein Unterhaltsfahrzeug

Keystone-SDA

Auf der Autobahn A4 bei Seewen ist es am Donnerstagmorgen zu einer Kollision im Bereich einer Baustelle gekommen. Dabei wurden zwei Männer verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung war ein 40-jähriger Autofahrer kurz nach 08.30 Uhr bei einer Baustelle mit einem stehenden Aufpralldämpfer kollidiert. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der 61-jährige Lastwagenchauffeur eines Unterhaltsfahrzeugs erlitt laut der Polizei leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Spital gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Autobahn A4 in Richtung Norden über drei Stunden komplett gesperrt, wie es weiter hiess.