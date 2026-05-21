Auto fährt auf der A4 in Seewen in ein Unterhaltsfahrzeug
Auf der Autobahn A4 bei Seewen ist es am Donnerstagmorgen zu einer Kollision im Bereich einer Baustelle gekommen. Dabei wurden zwei Männer verletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.
(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung war ein 40-jähriger Autofahrer kurz nach 08.30 Uhr bei einer Baustelle mit einem stehenden Aufpralldämpfer kollidiert. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der 61-jährige Lastwagenchauffeur eines Unterhaltsfahrzeugs erlitt laut der Polizei leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Spital gebracht.
Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Autobahn A4 in Richtung Norden über drei Stunden komplett gesperrt, wie es weiter hiess.