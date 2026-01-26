The Swiss voice in the world since 1935
Auto fährt Frau auf Fussgängerstreifen in Neuendorf SO an

Keystone-SDA

Auf dem Fussgängerstreifen ist eine 61-jährige Frau am Montagmorgen in Neuendorf SO von einem Autolenker erfasst worden. Die Frau erlitt gemäss Polizeiangaben erhebliche Verletzungen und musste ins Spital transportiert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autolenker, ein 71-jähriger Mann, war kurz vor 07.15 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Niederbuchsiten SO unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die Frau habe den Fussgängerstreifen in Richtung Werdstrasse überqueren wollen. Die Polizei leitete Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.

