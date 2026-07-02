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Auto fährt im Tunnel Schlund der A2 in stehenden Lastwagen

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Mittwoch auf der A2 in Kriens LU bei einer Kollision schwer verletzt und deswegen in ein Spital eingeliefert worden. Der 83-Jährige war im Tunnel Schlund in einen Lastwagen gefahren, der wegen einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen stand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer habe das Sattelmotorfahrzeug trotz dessen eingeschalteten Pannenblinkers übersehen, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit. Sie bezifferte den Sachschaden auf rund 50’000 Franken. Der Unfall im Süden der Stadt Luzern führte am frühen Nachmittag zu Verkehrsbehinderungen.

Am späten Nachmittag kam es im Norden der Stadt Luzern auf der A2 zu einem Unfall. Zwischen dem Reussporttunnel und der Verzweigung Rotsee fuhr ein Motorradfahrer beim Überholen in einen Lieferwagen. Er stürzte, und seine Maschine kollidierte darauf mit einem Lastwagen. Der Motorradfahrer verletzte sich und wurde hospitalisiert.

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