Auto fährt in Luzerner Café: vier Verletzte

Keystone-SDA

Vier Personen sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Luzern verletzt worden. Ein Auto fuhr aus noch nicht bekannten Gründen in ein Café, wie die Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.

(Keystone-SDA) Sie bestätigte den Einsatz, über den zuerst das Portal «Zentralplus» berichtet hatte. Der Unfall habe sich im Würzenbachquartier ereignet. Das Auto sei dabei in den Aussenbereich des Lokals gefahren, schrieb Zentralplus. Details zum Unfall will die Polizei am Mittwoch bekanntgeben.