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Auto fährt in Olten SO in Gartenrestaurant – Eine Frau verletzt

Keystone-SDA

Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Samstagnachmittag in Olten SO mit ihrem Auto in ein Gartenrestaurant gefahren. Eine Besucherin wurde dabei verletzt und musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Samstag um 14.10 Uhr im Bereich der Handelshofkreuzung. Die 36-jährige Autofahrerin wollte einem Polizeifahrzeug ausweichen, das sich auf einer dringlichen Dienstfahrt befand.

Sie fuhr deshalb auf das Trottoir, durchbrach ein Hochbeet und kam schliesslich im Gartenrestaurant zum Stillstand. Die verletzte Besucherin wurde nach der medizinischen Erstversorgung von einem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

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