Auto fährt Velofahrerin in Olten um und verletzt sie schwer

Eine Velofahrerin hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Olten schwer verletzt. Die 62-Jährige war auf der vortrittsberechtigten Ziegelfeldstrasse unterwegs, als es zur Kollision mit einem aus der Ziegelackerstrasse einbiegenden Auto eines 55-Jährigen kam.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei vom Freitag kurz vor 08.30 Uhr. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen Zeugen.