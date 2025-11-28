The Swiss voice in the world since 1935
Auto fährt Velofahrerin in Olten um und verletzt sie schwer

Eine Velofahrerin hat sich am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Olten schwer verletzt. Die 62-Jährige war auf der vortrittsberechtigten Ziegelfeldstrasse unterwegs, als es zur Kollision mit einem aus der Ziegelackerstrasse einbiegenden Auto eines 55-Jährigen kam.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei vom Freitag kurz vor 08.30 Uhr. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und suchen Zeugen.

