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Auto gerät am Flüelapass GR in Brand – keine Verletzten

Keystone-SDA

Am Flüelapass ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge und die Umgebung. Es gab keine Verletzten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über das brennende Auto auf dem Parkplatz Wägerhus ging bei der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 15.30 Uhr ein. Der Fahrer hatte gemäss Polizeiangaben dort angehalten, weil der Auspuff herunterhing und er einen Augenschein nehmen wollte.

Augenblicke später fing das Auto gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Mittwoch Feuer und stand in kürzester Zeit in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kantonspolizei Graubünden leitete den Verkehr während einer Stunde einspurig am Brandort vorbei.

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