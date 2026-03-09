The Swiss voice in the world since 1935
Auto gerät auf Gegenfahrbahn – zwei Verletzte in Reinach BL

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Sonntag in Reinach auf die Gegenfahrbahn gelangt und mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert. Dabei wurden zwei Personen verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Aus noch nicht restlos geklärten Gründen geriet der Unfallverursacher kurz vor 15.00 Uhr auf der Bruderholzstrasse auf die andere Fahrbahn. Er sowie der Fahrer des einen entgegenkommenden Autos wurden verletzt. Die Lenkerin des anderen betroffenen Fahrzeugs blieb unverletzt, wie es im Communiqué heisst.

Alle drei Autos mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Während der Sachverhaltsaufnahme und den Reinigungsarbeiten war die Strasse zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

