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Auto gerät oberhalb von Tscherlach SG in Vollbrand

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Mittwochvormittag oberhalb von Tscherlach SG in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vier Frauen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren waren mit dem Auto bergwärts in Richtung Berggasthaus Lüsis unterwegs, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Dabei stieg plötzlich Rauch aus dem Motorraum.

Als die Fahrerin das Auto anhielt, fing das Fahrzeug Feuer und geriet in Vollbrand. Die Frauen konnten das Auto selbständig verlassen und alarmierten die Rettungskräfte.

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