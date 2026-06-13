Auto in Chur über Stützmauer gefahren – Niemand verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall am Samstagabend in Chur ist ein Auto auf der Hofstrasse von der Fahrbahn abgekommen, über eine Stützmauer gefahren und weiter unten frontal aufgeschlagen. Verletzt wurde dabei niemand. Für die Bergung des Fahrzeugs musste ein Kran eingesetzt werden, wie die Stadtpolizei mitteilte.

1 Minute