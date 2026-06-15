Auto in Maienfeld GR vollständig ausgebrannt – keine Verletzten

Keystone-SDA

Am Sonntagabend ist auf der Luzisteigstrasse ein Auto vollständig ausgebrannt. Die vierköpfige Familie konnte das Auto unverletzt verlassen.

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(Keystone-SDA) Ein 38-jähriger Litauer fuhr gemäss Polizeiangaben kurz nach 19.30 Uhr mit seiner Familie von der St. Luzisteig in Richtung Balzers FL. Ein Motorradfahrer, der das Auto überholte, machte den Fahrer gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Montag auf Rauch aus dem Motorraum aufmerksam.

Der Fahrer habe sein Fahrzeug angehalten, worauf die Familie begonnen habe, ihr Gepäck auszuladen. Kurz darauf breitete sich das Feuer vom Motorraum gemäss Mitteilung auf das gesamte Fahrzeug aus.

Die alarmierte Feuerwehr verhinderte gemäss Polizeiangaben ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald und löschte den Brand. Das ausgebrannte Fahrzeug sei aufgeladen und abtransportiert worden.