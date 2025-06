Auto kracht auf A3 bei Berschis SG frontal in Unterhaltsfahrzeug

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Mann ist am Freitag auf der Autobahn A3 bei Berschis mit seinem Auto frontal in ein Fahrzeug des Unterhaltsdienstes gekracht. Beim Unfall wurden gemäss der Polizei insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Wegen Arbeiten des Unterhaltsdienstes war an der entsprechenden Stelle der Überholfstreifen gesperrt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Der 22-Jährige prallte trotz signalisiertem Spurabbau mit seinem Auto in einen sogenannten Anpralldämpfer, welcher den Arbeitsort absicherte.

Durch diesen Zusammenstoss geriet das Auto des 22-Jährigen auf den Normalstreifen, wo es in einen korrekt fahrenden Lieferwagen prallte. Dieser wiederum kam aufgrund der Kollision ins Schleudern und prallte in eine Arbeitsmaschine des Unterhaltsdienstes, hiess es im Communiqué weiter.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn für rund 30 Minuten gesperrt.