Auto landet in Unterägeri ZG nach Unfall in Bachbett

Keystone-SDA

In Unterägeri ZG ist am Donnerstagmittag nach einem Unfall ein Auto in einem kleinen Bachbett gelandet. Der 63-jährige Lenker blieb unverletzt.

(Keystone-SDA) Ein Auto sei in Neuägeri in der Gemeinde Unterägeri bergwärts unterwegs gewesen, als es ins Rutschen gekommen sein und eine Böschung hinunter gestürzt sei, teilte die Zuger Polizei am Freitag mit. Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegend in einem kleinen Bachbett zum Stillstand gekommen.

Nachdem er sich selbständig aus dem beschädigten Auto befreien konnte, wurde der 63-jährige Lenker durch Familienangehörige zur Kontrolle ins Spital gefahren. Der Mann blieb unverletzt.

In einer aufwendigen Bergungsaktion wurde das Fahrzeug geborgen und abtransportiert. Durch die Feuerwehr wurde eine Ölsperre im Bach errichtet.

Am späten Donnerstagabend brannte zudem laut Polizeiangaben in Baar an der Deinikonerstrasse ein parkiertes Auto. Die Feuerwehr Baar konnte das Feuer rasch löschen und damit ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird untersucht.