Auto mit italienischer Familie stürzt im Bergell in Bachkanal

Keystone-SDA

Eine dreiköpfige Familie ist am Donnerstag im Bergell wegen Sekundenschlaf mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen und drei Meter tief in einen Bachkanal hinuntergestürzt. Das italienische Paar und ihr Kleinkind wurden leicht verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 26-jährige Autolenker war in Stampa am Steuer eingenickt, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Ein Linienbusfahrer beobachtete den Verkehrsunfall und leistete Erste Hilfe.

Der Rettungsdienst fuhr die Familie ins Spital nach Samedan. Dort wurden keine gravierenden Verletzungen festgestellt, sodass alle drei das Spital am selben Tag verlassen konnten.