Auto nach Unfall im Freiburgischen mit zwei Rädern über dem Abgrund

Keystone-SDA

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Bei einem Verkehrsunfall auf einer Strassenbrücke zwischen Broc und Morlon FR ist am Dienstagabend ein Auto mit zwei Rädern über dem Abgrund zum Stillstand gekommen. Der Fahrzeuglenker kam mit dem Schrecken davon.

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(Keystone-SDA) Der 57-jährige Autofahrer war gegen 19:45 Uhr von Broc Richtung Morlon unterwegs, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Wagen gegen das Brückengeländer und durchbrach dieses teilweise.

Ein Pannendienst barg das Wrack. Die Brücke bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr gesperrt. Die Freiburger Kantonspolizei untersucht den Vorfall.