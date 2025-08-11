The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Auto prallt in Wassen UR mehrfach in die Leitplanken

Keystone-SDA

In Wassen UR hat sich in der Nacht auf Montag auf der Autobahn A2 in Richtung Süden ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach 02.30 Uhr sei eine Autofahrerin mit deutschem Kennzeichen bei der Ripplistal-Galerie aus noch unbekannten Gründen zuerst gegen die Mittelleitplanke, dann gegen die rechte Leitplanke und erneut gegen die Mittelleitplanke geprallt, hiess es in der Mitteilung.

Dabei verletzten sich nach Angaben der Polizei zwei Personen leicht und eine Person erheblich. Den Sachschaden am Auto und an den Verkehrseinrichtungen bezifferte die Polizei mit rund 70’000 Franken.

Die A2 war wegen der Rettungs- und Räumungsarbeiten rund eine Stunde gesperrt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft