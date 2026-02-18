Auto rollt sich überschlagend einen Abhang in Wolhusen LU hinunter

Keystone-SDA

Ein Auto ist in Wolhusen von der Strasse abgekommen und sich überschlagend einen Abhang hinuntergerollt. Der Lenker wurde schwer verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr das Auto am Dienstagabend vom Vorder-Steinhuserberg Richtung Wolhusen. In einer Linkskurve kam es von der Strasse ab und geriet auf eine stark abfallende Wiese.

Das Fahrzeug habe sich gedreht und sich mehrmals überschlagen, teilte die Polizei mit. Nach 175 Metern sei es auf den Rädern stehend zum Stillstand gekommen.

Der 33 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall erheblich verletzt. Er sei von einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden im Communiqué auf 40’000 Franken. Die genaue Unfallursache war Mittwochmittag noch nicht geklärt.