The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auto rollt sich überschlagend einen Abhang in Wolhusen LU hinunter

Keystone-SDA

Ein Auto ist in Wolhusen von der Strasse abgekommen und sich überschlagend einen Abhang hinuntergerollt. Der Lenker wurde schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr das Auto am Dienstagabend vom Vorder-Steinhuserberg Richtung Wolhusen. In einer Linkskurve kam es von der Strasse ab und geriet auf eine stark abfallende Wiese.

Das Fahrzeug habe sich gedreht und sich mehrmals überschlagen, teilte die Polizei mit. Nach 175 Metern sei es auf den Rädern stehend zum Stillstand gekommen.

Der 33 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall erheblich verletzt. Er sei von einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden im Communiqué auf 40’000 Franken. Die genaue Unfallursache war Mittwochmittag noch nicht geklärt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft