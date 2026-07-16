Auto stürzt am Oberalppass GR einen steilen Abhang hinunter

Keystone-SDA

Teilen

Ein 71-jähriger Mann ist am Mittwoch am Oberalppass mit seinem Auto von der Strasse abgekommen und einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich gemäss der Polizei zweimal und kam auf den Rädern zum Stillstand. Der leicht verletzte Mann befreite sich selber aus dem Auto.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 71-jährige Mann fuhr am Mittwoch kurz vor 12.50 Uhr auf der Oberalpstrasse von der Passhöhe talwärts in Richtung Sedrun, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Vor Tschamut geriet sein Fahrzeug in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Zaun. Durch die Überschläge wurde es total beschädigt.

Die Rega flog den leichtverletzten Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Die genauen Umstände des Unfalls werden abgeklärt.