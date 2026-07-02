The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auto stürzt am Pragel einen Abhang hinunter

Keystone-SDA

Auf der Pragelstrasse in Muotathal im Kanton Schwyz ist am Donnerstagnachmittag eine 65-jährige Autolenkerin mit ihrem Wagen rund 60 Meter einen Abhang hinabgestürzt. Sie und ihre 69-jährige Beifahrerin wurden von der Rega in ein Spital geflogen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung vom Unfall ging um 17.05 Uhr bei der Kantonspolizei Schwyz ein, wie diese am Donnerstagabend mitteilte. Die beiden Frauen seien talwärts unterwegs gewesen, als das Auto rund 700 Meter unterhalb der Pragel-Passhöhe von der Strasse abgekommen sei.

Das Auto kam den Angaben zufolge schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Autolenkerin habe von Rettern aus dem Autowrack geborgen werden müssen. Ihre Beifahrerin habe sich dagegen selbst befreien können.

Wegen des unwegsamen Geländes hatte die Rega die Rettungskräfte mit zwei Helikoptern zur Unfallstelle geflogen. Die Pragelstrasse war rund zweieinhalb Stunden lang gesperrt. Das Unfallfahrzeug werde erst am Freitag geborgen, schrieb die Polizei. Dabei sei mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft