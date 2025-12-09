The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Auto stürzt bei Tiefencastel GR einen Abhang hinunter

Keystone-SDA

Das Auto eines 60-Jährigen ist am Montag bei Tiefencastel rund 30 Meter einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei mehrfach überschlagen. Die Rega brachte den verletzten Fahrer in ein Spital. Das Fahrzeug wurde mit einem Lastwagenkran geborgen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 60-Jährige fuhr von Savognin Richtung Tiefencastel, als sein Auto auf die Gegenfahrbahn und die Leitplanke geriet. Daraufhin hob das Fahrzeug ab und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr sicherte das Auto, damit es nicht noch weiter abrutschte. Der verletzte Mann wurde anschliessend aus dem Auto geborgen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft