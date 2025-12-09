Auto stürzt bei Tiefencastel GR einen Abhang hinunter

Keystone-SDA

Das Auto eines 60-Jährigen ist am Montag bei Tiefencastel rund 30 Meter einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei mehrfach überschlagen. Die Rega brachte den verletzten Fahrer in ein Spital. Das Fahrzeug wurde mit einem Lastwagenkran geborgen.

(Keystone-SDA) Der 60-Jährige fuhr von Savognin Richtung Tiefencastel, als sein Auto auf die Gegenfahrbahn und die Leitplanke geriet. Daraufhin hob das Fahrzeug ab und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr sicherte das Auto, damit es nicht noch weiter abrutschte. Der verletzte Mann wurde anschliessend aus dem Auto geborgen.