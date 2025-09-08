Auto stürzt drei Meter hinab in den Gnipenbach bei Goldau SZ

Keystone-SDA

Ein Auto ist am Sonntagabend drei Meter hinab in den Gnipenbach bei Goldau SZ gestürzt. Der 30-jährige Lenker konnte den Wagen selbstständig verlassen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zur Kontrolle wurde er ins Spital gebracht.

Der Autofahrer war um kurz vor 20 Uhr auf der Steinerbergstrasse von Goldau in Richtung Steinerberg unterwegs. Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto und durchbrach die Leitplanke, worauf das Auto im Bach landete.

Für die Bergungsarbeiten war die Steinerbergstrasse für rund eine Stunde gesperrt.