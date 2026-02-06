Auto stürzt im Thurnewald BE Böschung hinunter – Fahrer verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat sich am Donnerstagabend in Mühlethurnen BE bei einem Selbstunfall verletzt. Warum das Auto von der Strasse abkam und die Böschung hinab stürzte, werde derzeit ermittelt, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto war am Donnerstagabend von Riggisberg Richtung Mühlethurnen in einer Kurve von der Grabenstrasse abgekommen. Das Fahrzeug stürzte daraufhin die Böschung hinab und überschlug sich, bis es auf dem Dach liegend auf der Riggisbergerstrasse zum Stehen kam.

Beim Unfall sei der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Dabei habe er sich verletzt. Eine Drittperson leistete erste Hilfe – anschliessend sei er von der Ambulanz abgeholt und in ein Spital gebracht worden. Der betroffene Strassenabschnitt im Thurnewald wurde während drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.