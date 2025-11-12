Auto stürzt in Romoos LU mehrere Meter in die Tiefe

Bei einem Selbstunfall mit einem Auto hat sich ein Autofahrer in Romoos LU am Dienstagmorgen schwer verletzt. Das Fahrzeug kam auf einer Nebenstrasse von der Fahrbahn ab.

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug stürzte mehrere Meter einen Abhang hinunter, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Lenker wurde laut Polizeiangaben von der Feuerwehr Wolhusen und der Alpinen Einsatzgruppe aus dem Auto befreit. Der Rettungsdienst flog den schwer verletzten Mann mit dem Helikopter in ein Spital.