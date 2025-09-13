The Swiss voice in the world since 1935
Auto stürzt nach Überholunfall in Hospental in die Reuss

Keystone-SDA

Beim Überholen ist eine britische Lenkerin eines Sportwagens am Samstagmorgen in Hospental ins Heck eines vor ihr überholenden Autos geprallt. Sie kam von der Fahrbahn ab und stürzte ins Flussbett der Reuss. Beide Fahrzeuginsassen retteten sich leicht verletzt aus dem Wrack.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Vor dem Sportwagen hatte gerade ein Personenwagen zum Überholen angesetzt, als es zum Zusammenstoss kam. Wie die Kantonspolizei mitteilte, touchierte die Lenkerin anschliessend den Randstein und verlor die Kontrolle über ihr hochmotorisiertes Fahrzeug.

Nach dem Sturz landete das Auto totalbeschädtigt auf dem Dach in der Reuss. Die leichtverletzten Insassinnen flog ein Rega-Helikopter ins Kantonsspital Uri.

Kurz nach dem Mittag verlangsamten ein Autolenker und ein hinter ihm folgender Motorradfahrer in Göschenen wegen des dichten Verkehrs ihre Fahrt. Ein hinter dem Zweirad fahrender Lenker eines niederländischen Wagens bemerkte das zu spät.

Er rammte das Motorrad und schob es in das voraus fahrende Auto. Der Zweiradlenker wurde dabei von der Maschine geworfen und erheblich verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

