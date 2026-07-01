Autobus AG Liestal fährt neu mit Markierungen für Sehbehinderte

Keystone-SDA

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Die Autobus AG Liestal (AAGL) hat ihre gesamte Flotte mit Markierungen für Sehbehinderte versehen. Als Neuheit in der Nordwestschweiz befindet sich bei allen Bussen an der Vordertür ein gelber Balken. Menschen mit geringem Sehrest erkennen so, ob die Türe geöffnet ist.

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(Keystone-SDA) DIe AAGL hat die Inbetriebnahme ihrer zehn neuen Elektrobusse zum Anlass genommen, zusätzliche Massnahmen für die Barrierefreiheit umzusetzen, wie das Baselbieter Transportunternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die meisten Busse im Schweizer ÖV verfügen mittlerweile an den hinteren Türen über markierte Türrahmen und Öffnungstaster. Bei den AAGL-Bussen sollen ab sofort zwei waagrecht platzierte Balken auch auf der vordersten Türe zu erkennen helfen, ob sie geschlossen oder geöffnet ist, wie es im Communiqué heisst.

Die erste Sitzreihe ist vorrangig für blinde und sehbehinderte Fahrgäste vorgesehen, was mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet ist.