Autobus AG Liestal führt im März neue Elektrobusse ein

Keystone-SDA

Die Autobus AG Liestal (AAGL) nimmt im März sukzessive zehn neue Elektrobusse in Betrieb. Die gesamte Flotte soll bis 2036 elektrisch unterwegs sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben die Ladeinfrastruktur errichtet und werden diese betreiben, wie sie im gemeinsamen Communiqué mit der AAGL schreiben. Im bestehenden AAGL-Depot in Liestal stünden nun 28 Ladepunkte zur Verfügung.

Bei der AAGL stehen 51 Busse auf neun Linien im Einsatz, die jährlich rund neun Millionen Fahrgäste durch das Oberbaselbiet befördern, wie es weiter heisst. Seit 2021 seien bereits zwei E-Busse in Betrieb. Pro Jahr sollen drei bis vier weitere E-Busse dazukommen und alte Dieselbusse ablösen.

«Wir freuen uns sehr, damit einen Teil zur CO2-Reduktion beizutragen. Unsere Flotte ist nun leiser und umweltfreundlicher», wird AAGL-Geschäftsführer Roman Stingelin zitiert.