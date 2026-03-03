The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Autobus AG Liestal führt im März neue Elektrobusse ein

Keystone-SDA

Die Autobus AG Liestal (AAGL) nimmt im März sukzessive zehn neue Elektrobusse in Betrieb. Die gesamte Flotte soll bis 2036 elektrisch unterwegs sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben die Ladeinfrastruktur errichtet und werden diese betreiben, wie sie im gemeinsamen Communiqué mit der AAGL schreiben. Im bestehenden AAGL-Depot in Liestal stünden nun 28 Ladepunkte zur Verfügung.

Bei der AAGL stehen 51 Busse auf neun Linien im Einsatz, die jährlich rund neun Millionen Fahrgäste durch das Oberbaselbiet befördern, wie es weiter heisst. Seit 2021 seien bereits zwei E-Busse in Betrieb. Pro Jahr sollen drei bis vier weitere E-Busse dazukommen und alte Dieselbusse ablösen.

«Wir freuen uns sehr, damit einen Teil zur CO2-Reduktion beizutragen. Unsere Flotte ist nun leiser und umweltfreundlicher», wird AAGL-Geschäftsführer Roman Stingelin zitiert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft