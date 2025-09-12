Autodieb flüchtet in Weinfelden vor der Thurgauer Polizei

Keystone-SDA

In der Nacht auf Freitag ist ein Unbekannter in einem gestohlenen Auto vor der Kantonspolizei Thurgau geflohen. Bis am Freitagnachmittag blieb die Fahndung nach dem Mann erfolglos.

(Keystone-SDA) Kurz nach Mitternacht wollte eine Polizeipatrouille an der Dufourstrasse in Weinfelden einen Autofahrer kontrollieren, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Das schrieb die Kantonspolizei Thurgau am Freitagnachmittag in einer Mitteilung.

Als der Fahrer die Patrouille bemerkte, fuhr er gemäss Communiqué mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Anhaltezeichen missachtete der Mann wiederholt und beschädigte mit seinem Auto einen Patrouillenwagen. Die Einsatzkräfte seien gefährdet und ein Polizist leicht verletzt worden.

An der Dunantstrasse liess der Fahrer das Auto zurück und flüchtete zu Fuss. «Kurz darauf konnten ihn Polizisten in einem Lieferwagen davonfahren sehen», schrieb die Kantonspolizei weiter. Diesen Lieferwagen soll der Mann gestohlen haben. Eine «sofort eingeleitete Fahndung» sei erfolglos geblieben.

Wie sich später herausstellte, war das zurückgelassene Auto ebenfalls gestohlen worden, und zwar in derselben Nacht in Opfershofen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Franken.