Autofahrer übersieht in Netstal GL Töfffahrer

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Autofahrer hat am Sonntagmittag in Netstal GL beim Einbiegen auf einen Parkplatz einen Töfffahrer übersehen und angefahren. Der 63-Jährige stürzte, sein Töff fuhr zunächst ohne ihn weiter.

1 Minute

(Keystone-SDA) Führerlos sei das Motorrad rund 100 Meter weitergefahren, schrieb die Kantonspolizei Glarus am Sonntagnachmittag. Schliesslich prallte es in eine Mauer und blieb auf dem Trottoir liegen.

Der 63-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.