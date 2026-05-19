Autofahrer übersieht Velo: Mann in Bürglen UR schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 57-jähriger Velofahrer ist am Montagabend in Bürglen UR von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Er wurde nach der Kollision ins Kantonsspital Uri gebracht.

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(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Kantonspolizei Uri wollte ein Autofahrer von der Obriedenstrasse in Richtung Bürglen Dorf in die Klausenstrasse abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Velofahrer, der in Richtung Unterschächen unterwegs war. Es kam zu einer seitlich-frontalen Kollision, wie es am Dienstag hiess.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt laut der Polizei rund 10’000 Franken.