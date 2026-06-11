Autofahrer bei Oberdiessbach bei Ausweichmanöver verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am frühen Mittwochabend im Bleikenwald bei Oberdiessbach bei einem Ausweichmanöver vom Kurs abgekommen. Der Lenker des entgegenkommenden Autos, das mit einem Lernfahrschild gekennzeichnet war, entfernte sich ohne seine Personalien anzugeben oder die Polizei zu verständigen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.15 Uhr, als ein Auto vom Oberdiessbach Richtung Bleiken fuhr, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Ein entgegenkommendes Fahrzeug geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Der Richtung Bleiken fahrende Lenker wich aus, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto überschlug sich und kam schliesslich neben der Strasse zum Stillstand. Eine Ambulanz brachte den leicht verletzten Fahrer ins Spital.

Die Polizei hat zur Klärung der Umstände Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht insbesondere nach dem weissen Auto mit dem blauen Lernfahrschild.