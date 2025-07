Autofahrer bei Selbstunfall in Schönenwerd SO schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Autolenker hat sich am Samstag in Schönenwerd SO bei einem Selbstunfall schwer verletzt. Die Kantonspolizei geht von einem medizinischen Problem als Unfallursache aus, wie sie am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der 63-Jährige war am Samstag kurz vor 13.30 Uhr auf der Frybachstrasse unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses fuhr geradeaus eine Böschung hinauf, prallte gegen einen Strommasten, fuhr weiter und kam schliesslich frontal in einer Steinmauer zum Stillstand.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Ein Energieversorgungsunternehmen reparierte den beschädigten Strommasten.