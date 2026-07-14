Autofahrer bringt in Emmetten beim Überholen Motorrad zum Stürzen

Keystone-SDA

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Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Emmetten NW ein Motorrad touchiert und sich danach aus dem Staub gemacht. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Nidwalden vom Dienstag überholte der Automobilist am frühen Montagnachmittag auf der Strasse Richtung Seelisberg UR eine Gruppe Motorradfahrer. Dabei hat er unmittelbar vor dem ersten Motorradfahrer wieder eingebogen und diesen touchiert.

Der 65 Jahre alte Zweiradfahrer verlor durch die Kollision die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in eine Wiese. Er sei unverletzt geblieben, teilte die Kantonspolizei mit.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Eine sofort eingeleitete Nahfahndung sei ohne Ergebnis geblieben, erklärte die Polizei.