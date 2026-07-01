Autofahrer erfasst 7-jähriges Mädchen in Neuhausen am Rheinfall SH

Keystone-SDA

Teilen

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Mittwochmittag mit seinem Fahrzeug ein 7-jähriges Mädchen angefahren. Es erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Das Kind war dabei, einen Fussgängerstreifen zu überqueren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Autofahrer habe das Mädchen übersehen und sei ungebremst mit ihm kollidiert, schrieb die Kantonspolizei Schaffhausen in einer Mitteilung. Für die Unfallaufnahme musste die Zentralstrasse im Bereich der Unfallstelle beim Posthofgässli während rund 30 Minuten gesperrt werden.