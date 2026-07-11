The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Autofahrer erfasst Fussgänger auf Zebrastreifen in Reinach

Keystone-SDA

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag in Reinach AG einen Fussgänger auf einem Zebrastreifen angefahren. Der 60-jährige Mann wurde dabei verletzt und musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der Hauptstrasse. Der 71-Jährige fuhr von Menziken her, als der 60-Jährige die Strasse im Bereich der Pfeffikerstrasse überquerte, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag schrieb.

Als sich der Fussgänger in der Mitte der Fahrbahn befand, kam es zur Kollision. Der Mann schlug durch den Aufprall mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Autos auf.

Dem Autofahrer wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Polizei weiter. Es werde geklärt, weshalb der Automobilist den Fussgänger nicht gesehen habe.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft